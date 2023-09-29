Alexis Beka Beka kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Merak ediliyor. Futbol camiası, Paris doğumlu 23 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Beka Beka'dan gelen endişe veren haberle sarsıldı. Oyuncunun intihara teşebbüs ettiği iddiaları dolaşımda. Peki, Alexis Beka Beka intihar mı etti, yaşıyor mu, öldü mü? İşte detaylar…

Alexis Beka Beka intihar mı etti, yaşıyor mu, öldü mü? Alexis Beka Beka kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

Fransız futbolcu Alexis Beka Beka'nın Nice takımında bulunan Magnan viyadüğünde intihar girişiminde bulunduğuna dair muallak bir bilgi mevcut. Fransız yetkililer, polis, psikolog ve itfaiye ekipleri ile müdahale ederek Beka Beka'yı ikna etmeye çalışıyor. Detaylar belirsizliğini koruyor. Peki, Alexis Beka Beka intihar mı etti, yaşıyor mu, öldü mü? Alexis Beka Beka kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda? İşte detaylar…

ALEXIS BEKA BEKA İNTİHAR MI ETTİ?

23 yaşındaki Paris doğumlu yıldız oyuncu, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalım yaşadığı iddialar arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda Beka Beka'nın intihara teşebbüs ettiği konuşuluyor. Fransız kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aralarında polis, psikolog ve itfaiye ekipleri; Beka Beka'yı ikna etmeye çalışıyor.

Alexis Beka Beka

ALEXIS BEKA BEKA YAŞIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Önceki sezon Nice forması altında tüm kulvarlarda 20 maça çıkan yıldız oyuncu, bu sezonun başında henüz forma şansı bulamadı. 23 yaşındaki futbolcunun, kız arkadaşı ile yaşadığı ayrılık sonrası ruhsal zorluklar yaşadığına dair iddialar gündemde. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

Alexis Beka Beka

İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunan Magnan viyadüğünde intihara kalkıştı. Kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sonuç verdi.

Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polis ikna etmeye çalışıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

İntihar etmekten vazgeçen Beka Beka güvenli bir bölgeye alındı. Olay yerinde kontrolleri yapılan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGI TAKIMDA?

Alexis Beka Beka, 2001 yılında Paris'te doğdu ve futbol kariyerine Caen takımında başladı. Bu süreçte gösterdiği etkileyici performansla Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Lokomotiv Moskova ile olan başarılı döneminin ardından 14 milyon euro karşılığında Fransız kulübü Nice ile anlaştı.

Alexis Beka Beka piyasa değeri