2022 Kadın Ballon d'Or sahibi başarılı futbolcu Alexia Putellas oluyor. Bunun ardından futbol severler, Alexia Putellas kimdir? 2022 Kadın Ballon d'Or sahibi Alexia Putellas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, forvet mi? merak etti. Peki, Alexia Putellas kimdir? Alexia Putellas evli mi? Alexia Putellas boyu kaç, forma numarası kaç? İşte detaylar...

Alexia Putellas kimdir? Kadınlarda Ballon doru kim kazandı? Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'or Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi kadın futbolcusu ise Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Alexia Putellas kazandı. Peki, Alexia Putellas kimdir? 2022 Kadın Ballon d'Or sahibi Alexia Putellas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, forvet mi? Ayrıntılar haberimizde...

ALEXİA PUTELLAS KİMDİR?

Alexia Putellas, 4 Şubat 1994 Bercelona doğumludur.

Alexia Putellas doğum tarihi : 4 Şubat 1994

Alexia Putellas kaç yaşında : 28 yaşında

Alexia Putellas nereli : İspanya

Alexia Putellas hangi takımda : Barcelona

Alexia Putellas mevkisi ne : Orta saha

Futbola 6 yaşında başladı. Çocukluğundan beri Bercelona'nın destekçisi olan Alexia Putellas, 2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer oldu ve takımın değişmez isimleri arasına girdi.

Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giyen 1.73 boyundaki ofansif orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi yılını geçirdi.

Sergilediği performansla Bercelona'yı sırtlanan Puteltas, 2021 yılında kadınlarda Ballon d'or ödülünü sahibi oldu. Alexia Putellas, geçen sezon gösterdiği performansıyla 2022 Kadın Ballon d'Or'un sahibi oluyor.