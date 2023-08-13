Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı tüm hızıyla devam ederken maçın 23. dakikasında Alexandru Maxim kırmızı kartla oyundan atıldı. Bunun ardından futbol severler Maxim neden kırmızı kart gördü merak etti. İşte detaylar...

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Alexandru Maxim neden kırmızı kart gördü? Maxim çift sarıdan mı yoksa doğrudan mı kırmızı kart yedi? Alexandru Maxim kimdir, mevkisi ne? Alexandru Maxim cezalı duruma mı düştü, sonraki maçta yok mu? İşte ayrıntılar...

MAXİM NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının 23. dakikasında Gaziantep FK futbolcusu Alexandru Maxim, hakemi alkışladığı gerekçesiyle Abdulkadir Bitigen tarafından 2. sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

ALEXANDRU MAXİM KİMDİR?

Alexandru Iulian Maxim (d. 8 Temmuz 1990), Süper Lig ekiplerinden Be?ikta?'ta kiralık olarak forma giyen Rumen millî futbolcudur. On numara mevkiinde oynamaktadır.

Milli takım kariyeri:

Maxim, İspanyol vatandaşlığına geçme ihtimaline rağmen ülkesini miili takımı gitmek istediğini belirtti.

Maxim ilk kez 2 Ekim 2011'de Romanya U21 takımına çağrıldı ve ilk maçına 11 Ekim 2011'de Fransa'ya karşı 2-0 kaybettikleri maçta çıktı. 21 yaş altı takımındaki ikinci maçına 10 Kasım 2011'de yine Fransa karşısında çıktı ve 3-0 kaybettiler.

Maxim, Romanya adına ilk miili maçına 30 Mayıs 2012'de İsviçre'ye karşı oynanan bir dostluk maçında çıktı

11 Eylül 2012'de Andorra karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Romanya Devrimi'nden sonra doğan ve milli takım adına gol atan ilk Rumen oyuncu oldu. İki ay sonra 14 Kasım 2012'de Belçika'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyette Maxim yine gol attı, ancak maç daha sonra Oyun Kurallarına göre (aşırı sayıda oyuncu değişikliği) resmi olmayan bir maç olarak kabul edildi.

Üç yıl sonra ilk golünü 11 Ekim 2015'te Faroe Adaları karşısında alınan 3-0'lık galibiyette attı. Ertesi yıl Maxim, UEFA Euro 2016 için Romanya kadrosuna dahil edildi. Ancak son elemeden sonra kadrodan çıkarıldı. Bunun üzerine Maxim üzüntüsünü dile getirdi ancak yine de takıma turnuvada başarılar diledi. 1 Eylül 2017'de Maxim, teknik direktör Christoph Daum yönetimindeki ilk maçında Ermenistan karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti.