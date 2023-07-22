Geçen sezon başında Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte kiralık gönderilen Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor iddiaları gündemde. Peki, Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan ayrılacak mı? Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan gidecek mi? Alexandru Cicaldau neden kadroda yok?

Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan ayrılacak mı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı'yı kadroya almadı. Peki, Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan ayrılacak mı? Alexandru Cicaldau Galatasaray'dan gidecek mi? Alexandru Cicaldau neden kadroda yok?

ALEXANDRU CİCALDAU GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Fatih Terim döneminde transfer edilen futbolcular, Buruk'un gözüne giremedi. Kısa süre içerisinde iki futbolcunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Alexandru Cicaldau geçen sezon kiralandığı Al İttihad Kalba takımıyla 28 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, 33 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.