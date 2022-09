Alexandra Daddario 16 Mart 1986 yılında dünyaya gelen Amerikalı oyuncudur. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief filmindeki Annabeth Chase rolüyle dünyaca tanınan Alexandra Daddario, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Alexandra Daddario kimdir? Alexandra Daddario kaç yaşında, nereli? Alexandra Daddario biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALEXANDRA DADDARİO KİMDİR?

Alexandra Anna Daddario (d. 16 Mart 1986) Amerikalı oyuncudur. Avukat bir ailenin çocuğudur. Oyunculuk kariyerine 16 yaşında All My Children dizinde Laurie Lewis karakteriyle başlamış, 2010 yılında Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief filmindeki Annabeth Chase rolüyle dünyaca tanınan bir oyuncu olmuştur. Ayrıca Imagine Dragons adlı grubun Radioctive adlı klibinde rol almıştır.