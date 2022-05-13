Alexander Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi? SON DURUM! Sörloth Beşiktaş transfer listesinde! - Haberler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi?Beşiktaş, forvet arayışına Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth'ü de ekledi. Golcü forvet için görüşmelerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor. Beşiktaşlılar Alexander Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi? Transferde son durum ne? Sörloth Beşiktaş'a gelecek mi sorularına yanıt arıyor. İşte Sörloth transferinde son durum!

SÖRLOTH BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yakın. Norveçli golcünün bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti. Leipzig'in, Beşiktaş'ın teklifine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon eurodan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor. Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

SÖRLOTH'UN İSTATİSTİKLERİ

Sörloth'un transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunmaktadır. Bu sezon 42 maça çıkan Alexander Sörloth 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki santraforun çıktığı 42 maçın 31'i La Liga, 7'si Avrupa Ligi ve 4'ü Kral Kupası maçıydı. Bu sezon toplam 2095 dakika forma şansı bulan oyuncu, her 262 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sørloth, santrfor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. RB Leipzig'den kiralık olarak La Liga takımlarından Real Sociedad'da forma giymektedir.

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