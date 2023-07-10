Fenerbahçe Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku hangi mevki? Alexander Djiku kimdir, hangi mevki? Fenerbahçe'nin yeni transferi Djiku hangi mevkide oynuyor, pozisyonu ne? Djiku hakkında merak edilenler...

Alexander Djiku hangi mevki? Fenerbahçe Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku hangi mevki? Alexander Djiku kimdir, hangi mevki? Fenerbahçe'nin yeni transferi Djiku hangi mevkide oynuyor, pozisyonu ne? Djiku hakkında merak edilenler haberimizde...

ALEXANDER DJUKU HANGİ MEVKİ?

Alexander Djiku, defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur. Fenerbahçe'de forma giymektedir.

ALEXANDER DJUKU FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.