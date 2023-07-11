Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Strasbourg'da oynayan Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku kaç yaşında, nereli? Alexander Djiku hangi mevkii?

Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku kaç yaşında, nereli? Alexander Djiku hangi mevkii? merak ediliyor. Fenerbahçe, Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi. Arama motorlarında ise Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku kaç yaşında, nereli? Alexander Djiku hangi mevkii? aratılıyor.

ALEXANDER DJİKU KİMDİR?

Alexander Djiku (d. 9 Ağustos 1994), Strasbourg takımında defans pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Ganalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Bastia

Djiku gençlik kariyerini Bastia'da geçirdi. A takıma yükseldiği 2014 yılına kadar altyapı takımında oynadı. Djiku ilk çıkışını Aralık 2013'te Coupe de la Ligue maçında Évian'a karşı oynadı.

Caen

11 Temmuz 2017'de Djiku, Ligue 1 ekibi Caen ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk golünü 21 Aralık 2016 tarihinde Ligue 1'de oynanan Olympique de Marseille karşısında 1-2 yenildikleri maçta attı.

Strasbourg

Temmuz 2019'da Ligue 1 kulübü Strasbourg ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. 6 milyon euroya varan bonservis ücreti ile Alsas kulübünün en pahalı transferi oldu. 2020/21 sezonunda Strasbourg'un en iyi oyuncularından biri ve Ligue 1'in en etkili defans oyuncularından biri olarak öne çıktı.

2021–22 sezonunun sonunda Gana Futbol Ödülleri'nde Yılın Ganalı Oyuncusu seçildi. Ligue 1'de altıncı sırada yer alan RC Strasbourg ile gösterdiği iyi performans ve Gana'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde gösterdiği etkileyici performan bu ödülü elde etmesini sağladı.

Fenerbahçe

10 Temmuz 2023'de Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Milli takım kariyeri

Djiku, Ganalı Ewe ve Fransız kökenlidir. Gana milli takımıyla 9 Ekim 2020'de Mali'ye karşı 3-0 kaybettikleri dostluk maçında ilk maçına çıktı. Kamerun'da düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Gana takımının bir parçasıydı.

Kişisel yaşamı

Djiku, Heley Djiku ile evlidir. Çiftin iki çocuğu var, Wesley ve Elyana.