Fenerbahçe Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Futbol severler Alexander Djiku Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? Djiku maaşı ne kadar? Merak ediyor. İşte Alexander Djiku yıllık ne kadar kazacak, maaşı ve sözleşme detayları...

Djiku ne kadar kazanacak? Fenerbahçe Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Futbol severler Alexander Djiku Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? Djiku maaşı ne kadar? Merak ediyor. Detaylar...

ALEXANDER DJIKU FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Strasbourg'da oynayan Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Alexander Djiku'nun maaş detayları yer almadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.