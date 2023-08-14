Beşiktaş'ın transferi Alex Oxlade Chamberlain kimdir? Hangi takımda oynadı, hangi mevkii?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Alex Oxlade Chamberlain hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Alex Oxlade Chamberlain'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Alex Oxlade Chamberlain kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Alex Oxlade Chamberlain hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Alex Oxlade Chamberlain'in hayatını araştırıyor. Peki, Alex Oxlade Chamberlain kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkii? Detaylar haberimizde.

ALEX OXLADE- CHAMBERLAİN KİMDİR?

Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain (d. 15 Ağustos 1993), Portsmouth, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. En son Premier League ekibi Liverpool'da forma giydi.

Oxlade-Chamberlain, 2011-12 sezonunda Southampton ile öne çıktıktan sonra, Ağustos 2011'de 13,8 milyon Avro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Kulüpteki ilk üç maçında iki gol atan Oxlade-Chamberlain, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç İngiliz golcü oldu ve ayrıca İngiltere 21 yaş altı takımında düzenli olarak yer aldı. Arsenal'de geçirdiği altı sezon boyunca 198 maça çıkıp 20 gol attı ve üç kez FA Cup'ı kazandı. Ağustos 2017'de 38 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a imza attı ve 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve 2020'de Premier Lig'i kazandı.

Oxlade-Chamberlain İngiltere millî takımı için ilk maçına Mayıs 2012'de Norveç'e karşı kazanılan 1-0'lık dostluk maçında çıktı. Bu maçın ardından 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası için kadroya çağrıldı ve Wayne Rooney'nin ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi temsil eden en genç ikinci oyuncu oldu, daha sonra bu rekor Jude Bellingham tarafından kırıldı. Ayrıca 2014 FIFA Dünya Kupası için de çağrıldı. En son 2019'da olmak üzere milli takım için toplam 35 maça çıktı ve yedi gol attı.

Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain

ALEX OXLADE- CHAMBERLAİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Southampton

Oxlade-Chamberlain, Southampton Akademisi'ne yedi yaşında katıldı. 2 Mart 2010'da Southampton formasıyla ilk maçına, 16 yıl 199 günlükken Huddersfield Town'a karşı 5-0 galibiyetle biten maçta yedek kulübesinden oyuna girdi ve Theo Walcott'un ardından kulüp tarihinin en genç ikinci oyuncusu oldu. Oxlade-Chamberlain, 8 Mayıs 2010'da Southend United'a karşı sezonun son maçında Jason Puncheon'un yerine 82. dakikasında oyuna girdi. 2010–11 sezonunun başında, Oxlade-Chamberlain ilk kez kendini 10 Ağustos'ta League Cup'ın ilk turunda AFC Bournemouth'a karşı oynana maçta gösterdi. Southampton'ın 2. golünü atarak takımın 2-0 galibiyete taşıdı.

20 Ağustos 2010'da, 17. doğum gününden kısa bir süre sonra Oxlade-Chamberlain, takımı ile üç yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk lig başlangıcı, 4 Eylül 2010'da evinde Rochdale'e 2-0 mağlubiyetle geldi. İlk lig golü, 23 Ekim 2010'da Oldham Athletic karşısında 2-1 galibiyetle geldi ve maçın adamı oldu. İlk kez bir lig maçında Maçın Adamı seçildiği 2 Kasım 2010'da Dagenham & Redbridge'i 4-0 yendikleri maçta iki gol daha atıp bir de asist yaptı.

Oxlade-Chamberlain, Southampton ile ligde 36 maça çıktı ve dokuz gol attı; 2010-11 sezonunda PFA League One Yılın Takımına seçildi. Daha sonra transfer piyasasında adı anılmaya başlandı ve Haziran ayında babası Mark Chamberlain, oğlunun "gelişimini sürdürmek" için "mümkün olan en kısa sürede" Arsenal'e katılmasını istediğini belirtti.

Arsenal

8 Ağustos 2011'de Oxlade-Chamberlain, Premier League kulübü Arsenal ile sözleşme imzaladı. Kulüpten transfer ile ilgili bilgi verilmezken, basında 12 milyon sterlin transfer olduğu ve bu rakamın bonuslarla 15 milyon sterline çıkabileceğini belirtildi.

28 Ağustos 2011'de, deplasmanda Manchester United'a 8-2 mağlup olduğu maçta, 62. dakikada Francis Coquelin'in yerine girerek Arsenal'i forması ile ilk kez Premier League maçına çıktı. 20 Eylül 2011'de, Arsenal adına ilk golünü League Cup maçının 58. dakikasında Shrewsbury Town'a karşı attı ve Arsenal maçı 3-1 kazandı.

Alexander Oxlade-Chamberlain

28 Eylül 2011'de Oxlade-Chamberlain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Yunan takımı Olympiacos'a karşı çıktı ve açılış golünü attı. Atmış olduğu bu gol ile Bunu yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz oldu ve takım arkadaşı Theo Walcott'un rekorunu geride bıraktı.

Oxlade-Chamberlain, Arsenal formasıyla ilk Premier League maçına 22 Ocak 2012'de Emirates Stadyumu'nda oynana Manchester United maçında çıktı ve Arsenal 2-1 mağlup olarak başladı. Oxlade-Chamberlain, Robin van Persie'nin golüne asist yaptı. Arsène Wenger, 78. dakikada skoru 1-1'e getiren Andrey Arshavin değiştirdi. Arsenal taraftarları Oxlade-Chamberlain'in oyundan alınması kararını yuhaladı ve Robin Van Persie de Arsène Wenger bu kararına itiraz etti. 4 Şubat 2012'de Oxlade-Chamberlain, Premier League'deki ilk golünü Blackburn Rovers'a karşı oynadığı maçta attı ve Arsenal'in, Blackburn Rovers 7-1 maçta 2 gol kaydetti. Bu maçın ardından Arsène Wenger, Oxlade-Chamberlain'i hızlı gelişimi övdü.

Arsenal'in, UEFA Şampiyonlar Ligi son altı da eşleştiği ve Milan'ı 3-0 yendiği maçta 2 asist yapan Oxlade-Chamberlain, etkileyici formu ile alkış aldı; o zamanki Arsenal kaptanı Robin van Persie, Oxlade-Chamberlain'in hem Arsenal'in hem de İngiltere'nin geleceği olduğunu belirtirken, Marco van Basten de kendisini bir "mücevher" olarak tanımlandı.

Premier League'deki ilk sezonunun sonunda Oxlade-Chamberlain, PFA Yılın Genç Oyuncusu'na aday gösterildi ve Tottenham Hotspur'un kendisinden üç yaş büyük olan Kyle Walker'a kaybederek 2. oldu.

Liverpool

2017-18 sezonu

31 Ağustos 2017'de Oxlade-Chamberlain, Arsenal'in Premier League'deki rakipleri Liverpool ile 35 milyon sterlin karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 9 Eylül 2017'de Oxlade-Chamberlain, Liverpool'un Manchester City karşısında 5-0 mağlup maçta çıktı. Kulüpteki ilk golünü 17 Ekim'de attı ve yedek kulübesinden çıkıp Maribor karşısında 7-0 UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetindeki maçta attı. Liverpool'un almış olduğu en yüksek deplasman skoruna katkı yapmış oldu. 4 Kasım 2017'de, Liverpool formasıyla ilk lig golünü West Ham United FC'e karşı oynana ve 4-1 galibiyetle biten maçta attı. 14 Ocak 2018'de Liverpool'un Manchester City yenilmezlik serine son verdiği ve 4-3 galibiyetle biten maçta ilk golü attı.

Alexander Oxlade-Chamberlain

25 Nisan 2018'de Oxlade-Chamberlain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roma'ya karşı oynanan ve 5-2'lik galibiyetle biten maçın 15. dakikasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Bu sakatlık onun 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmasına engel oldu.

2018-19 sezonu

18 Temmuz'da Liverpool, Oxlade-Chamberlain'in 2018-19 sezonunun büyük bölümünü kaçıracağını doğruladı ve Klopp şunları söyledi: "İnsanlara Ox için önümüzdeki sezonun iyileşme ve rehabilitasyona odaklanmakla ilgili olacağını söylemek için uygun bir zaman olduğunu hissediyorum."

28 Aralık'ta Klopp, Oxlade-Chamberlain'in rehabilitasyonunun iyi gittiğini ve beklenenden daha erken sahalara dönebileceğini söyledi ve "son birkaç haftada yaptığı gibi daha fazla adım atarsa, bu sezon Premier Lig futbolu oynayabileceğini bilmek güzel" dedi. 26 Nisan 2019'da, sakatlığından 366 gün sonra Oxlade-Chamberlain, Liverpool'un Huddersfield'a karşı 5-0'lık lig galibiyetinde yedek olarak geri döndü. Tottenham Hotspur'a karşı 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılmayan bir yedekti.

2019-20 sezonu

22 Ağustos'ta Liverpool, Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı. Kapsamlı rehabilitasyonun ardından Ekim sonu ve Kasım başında formuna kavuşan Oxlade-Chamberlain, Genk'e karşı iki hafta içinde üç Şampiyonlar Ligi golünün yanı sıra 30 Ekim'de Lig Kupası'nda eski kulübü Arsenal'e karşı uzun mesafeli bir gol attı. Ertesi ay sezonun ilk lig golünü attı ve 7 Aralık'ta Bournemouth karşısında deplasmanda alınan 3-0'lık galibiyetin ilk golünü Jordan Henderson'dan aldığı topla kaydetti. Tam iki hafta sonra, 21 Aralık'ta Oxlade-Chamberlain, Flamengo'ya karşı oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool formasıyla sahaya çıktı ve ayak bileğinin üzerine düşerek sakatlandı ve 75. dakikada oyundan çıktı. Klopp daha sonra Oxlade-Chamberlain'in "ayak bileği bağında hasar" meydana geldiği için 2019'un kalan iki maçını kaçıracağını doğruladı. Oxlade-Chamberlain daha sonra Liverpool'un sezonun son iç saha maçı olan 22 Temmuz'da Chelsea karşısında aldığı 5-3'lük galibiyette takımın beşinci golünü attı.

ALEX OXLADE- CHAMBERLAİN HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Serbest durumdan Beşiktaş kadrosuna katılan oyuncu son olarak Liverpool formasını giydi.

ALEX OXLADE- CHAMBERLAİN HANGİ MEVKİİ?

Alexander Oxlade-Chamberlain orta saha mevkiinde forma giyiyor.