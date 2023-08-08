Beşiktaş, Rebic'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain ile son görüşmeleri yapmak için futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. İngiliz orta saha, 16.30'da İstanbul'da olacak. Arama motorlarında ise Alex Oxlade-Chamberlain kimdir? Alex Oxlade-Chamberlain kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

ALEC OXLADE- CHAMBERLAİN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, (Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain; 15 Ağustos 1993), Portsmouth, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcudu. 20 yaşında, Ağustos 2011 tarihinde yaklaşık 12 milyon Pound'luk bir ücretle Arsenal FC takımı ile sözleşme imzalayan futbolcu, kanat oyuncusu olarak oynamaktadır.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası forma giyerek Wayne Rooney'nin ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi temsil eden en genç ikinci oyuncudur. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu unvanını taşımaktadır.

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'nin eski milli futbolcusu Mark Chamberlain'in oğludur. Amcası Neville Chamberlain de profesyonel bir futbolcuydu. Kardeşi Christian Oxlade-Chamberlain'de kendisi gibi futbolcudur. Oxlade-Chamberlain, Southampton Akademisi'ne yedi yaşında katıldı. 2 Mart 2010'da, Southampton formasıyla ilk maçına 16 yıl 199 günde Huddersfield Town'a karşı 5-0 galibiyetle biten maçta yedek kulübesinden oyuna gird ve Theo Walcott'un ardından kulüp tarihinin en genç ikinci oyuncusu oldu. Oxlade-Chamberlain, 8 Mayıs 2010'da Southend United'a karşı sezonun son maçında Jason Puncheon'un yerine 82. dakikasında oyuna girdi. 2010–11 sezonunun başında, Oxlade-Chamberlain ilk kez kendini 10 Ağustos'ta League Cup'ın ilk turunda AFC Bournemouth'a karşı oynana maçta gösterdi. Southampton'ın 2. golünü atarak takımın 2-0 galibiyete taşı

Beşiktaş, Rebic'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain ile son görüşmeleri yapmak için futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. İngiliz orta saha, 16.30'da İstanbul'da olacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA ATACAK

Birçok kulübün peşinde koştuğu Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

İNGİLTERE'DE 12 KUPA KAZANDI

Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.