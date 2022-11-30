Fenerbahçe'nin efsanesi olan Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından futbolseverler heyecanlandı. Arama motorlarında Alex neden Türkiye'ye geliyor? Alex Türkiye'ye mi geliyor? soruları aratıldı. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in Jorge Jesus'un yardımcısı olacağı iddiaları futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Peki, Alex neden Türkiye'ye geliyor? Alex Türkiye'ye mi geliyor?

Herkesi ters köşe yaptı! Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar yaşayan efsane futbolcu Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı, Türkiye paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Alex'in paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı. Peki, Alex neden Türkiye'ye geliyor? Alex Türkiye'ye mi geliyor? İşte merak edilenler...

ALEX DE SOUZA NEDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." demişti.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak, "Yuvama dönüyorum." paylaşımı yapması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Alex'in Jorge Jesus'un yardımcısı olacağı şeklinde iddialar ortaya atılırken, gerçek bambaşka çıktı. Efsane futbolcunun bir reklam işi için Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp konuya ilişkin Radyogol'e konuştu. Kutlualp yaptığı açıklamada, "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. 'Yok yahu' dedi. Bir reklam işi için ziyaret edecekmiş." ifadelerini kullandı.