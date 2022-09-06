Alex Ferguson kimdir? Sir Alex Ferguson kaç yaşında? Alex Ferguson kaç yıl teknik direktörlük yaptı?

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ALEX FERGUSON KİMDİR?



Alexander Chapman "Alex" Ferguson OBE31 Aralık 1941 yılında Glasgow'da doğdu, İskoç futbolcu ve teknik direktör. Futbol dünyasında Sir Alex ya da Ferguson adının halk arasındaki kısaltması olan Fergie adıyla anılan menajer, 6 Kasım 1986'dan 8 Mayıs 2013'e kadar Premier League ekibi Manchester United'da görev yapmıştır. 1986 yılından beri başında bulunduğu Manchester United'a kazandırdığı birçok kupa dışında, Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney gibi yıldızları genç yaşta takıma kazandırarak gelişimlerinde büyük rol oynamıştır.

ALEX FERGUSON MANCHESTER UNİTED'DA KAÇ KUPA KAZANDI?

Kırmızı Şeytanlar ile 13 kez Premier League ve 2 kez Şampiyonlar Ligi kupalarını kazandırmıştır.



ALEX FERGUSON MANCHESTER UNİTED'I KAÇ YIL ÇALIŞTIRMIŞTIR?

FERGUSON KAÇ YAŞINDA?

31 Aralık 1941 yılında doğan Alex Ferguson 2022 yılı itibarıyla 81 yaşındadır.

ALEX FERGUSON SİR ÜNVANINI NASIL ALDI?

İskoç hoca Alex Ferguson, M.United'ı dipten alıp zirveye taşıdı. 27 yıla 13 lig , 2 Şampiyonlar Ligi kupası sığdırdı. 1999'da Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ni, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanınca Alex Ferguson'a Kraliçe tarafından "Sir" unvanı verildi.

ALEX FERGUSON NERELİ?

ALEX FERGUSON KAÇ YIL ŞAMPİYON OLAMADI?

ALEX FERGUSON HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Alex Ferguson, East Stirlingshire, St. Mirren, Aberdeen FC, İskoç Milli Takımı ve Manchester United'da teknik direktörlük yapmıştır.