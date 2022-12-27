Alex de Souza Boluspor'a transfer mi oldu? Boluspor'a transfer olan Alex de Souza kimdir, kaç yaşında, Fenerbahçe'deki Alex mi, başka futbolcu mu?

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. Bunun ardından futbol severler transfer olan Aelx'in Fenerbahçe'nin yıldızı Alex olup olmadığını merak etti. İşte detaylar...

Alex hangi takımda? Fenerbahçeli Alex futbolu bıraktı mı? Alex de Souza nereye gitti? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Alex de Souza boluspora transfer mi oldu? Boluspor'a transfer olan Alex de Souza Fenerbahçe'deki Alex mi, başka futbolcu mu?

ALEX DE SOUZA BOLUSPOR'A TRANSFER Mİ OLDU?

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. Alex ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor, yaptığı iki transferle dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, Safa Kınalı ile sezon sonuna kadar, Alex de Souza ile ise iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ALEX DE SOUZA ALCANTARA KİMDİR?

2021-22 sezonunun başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan 2001 doğumlu Alex de Souza, 37 karşılaşmada 9 gol atıp 7 asist üretti. Alex, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

TRANSFER OLAN ALEX FENERBAHÇELİ ALEX Mİ?

Hayır, Boluspor'a transfer olan Alex de Souza Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex değil. İsim benzerliğinden dolayı futbol severler Boluspor'a giden futbolcunun Fenerbahçeli Alex olduğunu zannetmişti. Fakat transfer olan isim Alex de Souza Alcântara'dır.