Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun kaç yaşında ve nereli? Alev Coşkun biyografisi!
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Türk siyasetçilerinden olan Alev Coşkun son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen siyasetçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Alev Coşkun kimdir ve Alev Coşkun kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Peki, Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Alev Coşkun kimdir ve kaç yaşında olduğunun yanıtı merak ediliyor. Türk siyasetçilerinden olan Alev Coşkun son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen siyasetçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Alev Coşkun kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Alev Coşkun kimdir? Alev Coşkun kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...
ALEV COŞKUN KİMDİR?
Alev Coşkun (d. 1935, Ödemiş, İzmir), Türk siyasetçi. İzmir Atatürk Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. New York Üniversitesi'nde siyâsî ilimler konusunda master, kamu yönetimi konusunda doktora yaptı.
Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961), TBMM 1961 Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, 4.(XV) ve 5.(XVI) dönem İzmir milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.
Cumhuriyet Vakfı
Alev Coşkun, 1992 yılı Nisan ayında, İlhan Selçuk'un daveti üzerine Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Cumhuriyet Yayıncılık A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna seçildi. Çok kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve bu görevi 2006 yılına kadar kesintisiz sürdü. Aynı tarihte Cumhuriyet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nın Başkan Vekilliğine getirildi.
Cumhuriyet Vakfı'nın 18 Şubat 2014 tarihli yönetim kurulu seçimi ile yönetimden ayrılmış ancak toplantının usulsüz yapıldığı iddiasıyla yönetim kurulunun diğer üyeleri Şevket Tokuş, Mustafa Pamukoğlu ve Mustafa Balbay ile beraber seçimin iptali için dava açmıştır. Mahkeme, üç yıl sonra seçimde alınan kararların iptaline karar vermiştir. Böylece o tarihteki yönetim toplanmış ve Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na tekrar seçilmiştir.
Kitapları
- Hasan Ali Yücel-Cumhuriyet Kitapları
- Kuvayı Milliye'nin Kuruluşu-Cumhuriyet Kitapları
- Tarihi Unutmamak-Cumhuriyet Kitapları
- Yeni Mandacılar-Cumhuriyet Kitapları
- Anayasayla Sivil Darbe-Cumhuriyet Kitapları
- Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol-Tekin Yayınevi
- Sepetteki Laleler-Çağdaş Yayınları
- Küresel Kriz-Cumhuriyet Kitapları
- Devrimin İlk Karşıtları-Cumhuriyet Kitapları
- Samsundan Önce Bilinmeyen 6 Ay-Cumhuriyet Kitapları
- Ödemiş'ten Zirveye Tırmananlar
- Liberal Ekonominin Çöküşü-Ulusal Ekonominin Yükselişi
- Asker İnönü
- Diplomat İnönü-Lozan
ALEV COŞKUN KAÇ YAŞINDA?
Alev Coşkun, 1935 doğumlu olup 86 yaşındadır.