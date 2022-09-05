ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Halsey ile bir ilişkisi olan Alev Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Alev Aydın kimdir? Alev Aydın kaç yaşında, nereli? Alev Aydın evli mi, hayatı ve biyografisi nedir?

Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere imzasını atan Alev Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Alev Aydın kimdir? Alev Aydın kaç yaşında, nereli? Alev Aydın evli mi, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEV AYDIN KİMDİR?

Alev Aydın, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarıdır.

Small Shots (2017), HipMen: Los Angeles filmlerinin senaristidir. Alev Aydın; çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York, Antalya'da bulundu. Hayatını Amerika'da sürdüren ünlü senarist; Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı.

2019 yılından beri ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Halsey ile bir ilişkisi vardır. Çiftin 14 Temmuz 2021'de Ender Ridley Aydın adında bir erkek çocuğu olmuştur.

ALEV AYDIN EVLİ Mİ?

Alev Aydın'ın 2019 yılından beri beraber olduğu ünlü şarkıcı Halsey ile birliktedir. Bir tane de Ender Ridley Aydın ismini verdikleri bir çocukları bulunmaktadır.

Alev ve Halsey çiftinin instagramda yaptıkları paylaşımlara bakılırsa oldukça mutlu bir birliktelikleri olduğu görülüyor.

Dünyaca ünlü yıldız Halsey'le olan birlikteliğinden sonra ismini sıkça dıuymaya başladığımız Alev Aydın henüz evli değil.