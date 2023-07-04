- Alev alev yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı

BOLU - Bolu'da alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Erkan Y. idaresindeki 14 DV 947 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü Erkan Y., otomobilini yolun kenarına park etti. Daha sonra ise otomobilden yükselen dumanlar aniden alevlere dönerek tüm aracı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilden geriye ise hurda yığını kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.