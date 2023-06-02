Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Alev alan araç küle döndü

Alev alan araç küle döndü

Otomobil Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan araç, adeta küle döndü. Edinilen bilgilere göre olay Mazıkıran mevkiinde yaşandı. F.E. yönetim 07 YFK 08 plakalı Opel marka otomobil Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken motor kısmından biranda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alev sonrası sürücü durumu Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracı söndürdü. Yol ise kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Araçtan geriye sadece demir yığını kalırken aracın yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - SİVAS

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan araç, adeta küle döndü.

Edinilen bilgilere göre olay Mazıkıran mevkiinde yaşandı. F.E. yönetim 07 YFK 08 plakalı Opel marka otomobil Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken motor kısmından biranda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alev sonrası sürücü durumu Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracı söndürdü. Yol ise kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Araçtan geriye sadece demir yığını kalırken aracın yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Tragger Sivas Opel Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title