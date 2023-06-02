Alev alan araç küle döndü

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halindeyken biranda yanmaya başlayan araç, adeta küle döndü. Edinilen bilgilere göre olay Mazıkıran mevkiinde yaşandı. F.E. yönetim 07 YFK 08 plakalı Opel marka otomobil Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken motor kısmından biranda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alev sonrası sürücü durumu Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracı söndürdü. Yol ise kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Araçtan geriye sadece demir yığını kalırken aracın yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - SİVAS