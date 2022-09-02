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ALES 2 açıklandı mı? ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuçları nereden öğrenilir?

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ALES 2 açıklandı mı? ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuçları nereden öğrenilir?

Akademik kariyer için birçok kişinin katıldığı ALES 2 sınavı açıklandı mı? Sorusu, sınava katılan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ALES 2 açıklandı mı? ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuçları nereden öğrenilir?

Akademik kariyer yapmayı düşünen kişilerin katıldığı ALES 2 sınavının sonuçları birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Birçok kişinin heyecanla beklemekte olduğu ALES 2 açıklandı mı? ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuçları nereden öğrenilir? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

ALES 2 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM- Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi başkanlığı tarafından 2 Eylül tarihinde ALES 2 sınavının sonuçlarının açıklandığı Web sitesi üzerinden duyuruldu. Sınava katılan kişiler 2 Eylül tarihinden itibaren kişisel bilgileri ile internet üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. ÖSYM başkanlığı tarafından web sitesinde yapılan açıklama ise şu şekilde.

"21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

ALES 2 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ales 2 sonuçlarını internet üzerinden öğrenmek mümkün. ÖSYM- Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri yer aldı. ÖSYM tarafından sonuçlar için yapılan açıklama ise şu şekilde yer aldı.

"Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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