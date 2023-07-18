ALES TAKVİMİ | ALES ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, başvuru nereden yapılır? ALES sınav tarihleri ne zaman?
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Milyonlarca öğrencinin beklediği ALES sınavları hakkında ÖSYM son dakika gelişmelerini aktardı. ÖSYM'nin paylaştığı takvimde 2023 ALES sınavlarının ne zaman yapılacağı görülebiliyor. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, başvuru nereden yapılır? ALES sınav tarihleri ne zaman?
ALES başvurularının ne zaman yapılacağı, bu yılın ilk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES sınavları için 2023 takvimi belli oldu. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, başvuru nereden yapılır? ALES sınav tarihleri ne zaman?
ALES TAKVİMİ | ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sayfasından öğrenilen bilgiye göre 2023 ALES aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek.
ALES – SINAV TARİHLERİ
2023 ALES 1, ALES 2, ALES 3başvuru ve sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.
2023 ALES /1:
- Başvuru Tarihleri:22 Şubat 2023 – 01 Mart 2023 Tarihleri Arasında / 10 Mart 2023 – 13 Mart 2023 Geç Başvuru Günü
- Sınav Tarihi: 16 Nisan 2023
- Sonuç Tarihi: 10 Mayıs 2023
2023 ALES /2:
- Başvuru Tarihleri: 04 Temmuz 2023 – 10 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında / 19 Temmuz 2023 Geç Başvuru Günü
- Sınav Tarihi: 20 Ağustos 2023
- Sonuç Tarihi: 05 Eylül 2023
2023 ALES /3:
- Başvuru Tarihleri: 29 Eylül 2023 – 09 Ekim 2023 Tarihleri Arasında / 17 Ekim 2023 Geç Başvuru Günü
- Sınav Tarihi: 19 Kasım 2023
- Sonuç Tarihi: 05 Aralık 2023