ALES TAKVİMİ | ALES ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, başvuru nereden yapılır? ALES sınav tarihleri ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin beklediği ALES sınavları hakkında ÖSYM son dakika gelişmelerini aktardı. ÖSYM'nin paylaştığı takvimde 2023 ALES sınavlarının ne zaman yapılacağı görülebiliyor. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, başvuru nereden yapılır? ALES sınav tarihleri ne zaman?

ALES başvurularının ne zaman yapılacağı, bu yılın ilk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES sınavları için 2023 takvimi belli oldu. Peki, ALES ne zaman açıklanacak? ALES ne zaman, başvuru nereden yapılır? ALES sınav tarihleri ne zaman?

ALES TAKVİMİ | ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sayfasından öğrenilen bilgiye göre 2023 ALES aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek.

ALES – SINAV TARİHLERİ

2023 ALES 1, ALES 2, ALES 3başvuru ve sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.

2023 ALES /1:

Başvuru Tarihleri:22 Şubat 2023 – 01 Mart 2023 Tarihleri Arasında / 10 Mart 2023 – 13 Mart 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 16 Nisan 2023

Sonuç Tarihi: 10 Mayıs 2023

2023 ALES /2:

Başvuru Tarihleri: 04 Temmuz 2023 – 10 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında / 19 Temmuz 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 20 Ağustos 2023

Sonuç Tarihi: 05 Eylül 2023

2023 ALES /3: