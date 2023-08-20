ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ALES 2 cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? ALES 2 soruları ne zaman yayınlanacak?

Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) hakkında araştırmalar sürüyor. ALES sınavı çıkmış sorular, Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı sıklıkla merak edilen detaylar arasında bulunuyor ve adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, ALES 2 cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? ALES 2 soruları ne zaman yayınlanacak?

ALES 2 cevap anahtarı ve soruları, ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavına katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlarını tahmin etmek için araştırıyor. Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavına dair merak edilenler internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, ALES 2 cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? ALES 2 soruları ne zaman yayınlanacak?

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023

ALES 2 soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı henüz ÖSYM başkanlığı tarafından duyurulmadı. Genellikle ÖSYM tarafından ALES soruları ve cevap anahtarı sınavın tamamlanmasının ardından birkaç saat içerisinde adayların erişimine açılıyor ve bu sayede adaylar sınavlarını cevap anahtarı ile karşılaştırma fırsatı buluyor. ALES sınavının ardından ÖSYM tarafından paylaşılan sınav soruları ve cevaplarına "ais.osym.gov.tr" ile "ÖSYM AİS" ekranından ulaşılabilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.