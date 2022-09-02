2022 ALES sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir ve ALES sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. ALES sonuçları sorgulama ekranı! 2022 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ALES sonuçları sorgulama ekranı!

2022-ALES/2 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 2022 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir araştırıyor. ALES sonuçları sorgulama ekranı! 2022 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

2022 ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! (LİNK)

2022-ALES/2 SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklama:

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.