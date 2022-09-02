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ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları öğrenme ekranı!

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ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları öğrenme ekranı!

Akademik kariyer planlayan kişilerin katıldığı ALES 2 sınavının sonuçları, sınava katılan kişiler tarafından merak konusu olmuştu. Sınava katılan kişilerin en merak ettiği sorular arasında ALES sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu da yer alıyor. Peki, ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları öğrenme ekranı!

Bilindiği üzere 2 Eylül tarihinde ÖSYM başkanlığı tarafından ALES2 sınavının sonuçlarının açıklandığı web sitesi üzerinden duyurulmuştu. ALES2 sınavının sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından sınava katılanlar tarafından ALES sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu merak konusu haline geldi. Peki, ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları öğrenme ekranı!

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ales2 sonuçlarını internet üzerinden öğrenmek mümkün. ÖSYM- Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri yer aldı. ÖSYM tarafından sonuçlar için yapılan açıklama ise şu şekilde yer aldı.

"Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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