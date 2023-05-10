ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı akademik kariyer hedefleyen adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ALES sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? soruları aratılıyor. İşte ALES sınav sonuç sorgulama ekranı!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. ÖSYM tarafından ALES/1 sınavı 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. ALES sınavına giren adaylar ise ALES sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ALES açıklandı mı 2023? ALES 2023 ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM resmi sitesinde 10 Mayıs olarak duyuruldu. ALES 10 Mayıs günü saat 10.00'da ÖSYM sonuç sitesinde açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA

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