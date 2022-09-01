ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 21 Ağustos'ta düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sonrası ALES sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/2 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/2 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? 2022 ALES sonuç takvimi!

ALES/2 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 21 Ağustos'ta gerçekleşen yılın ikinci ALES sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçları beklemeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ALES/2 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? 2022 ALES sonuç takvimi! İşte detaylar haberimizde...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.