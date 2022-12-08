ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları için, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yapmak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimiyle birlikte, bu yılın üçüncü ALES sonuçları için tarih açıklandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) sonuçları için artık gözler ÖSYM'de. ÖSYM'nin 2023 sınav takvimini açıklamasıyla ALES /3 sınav sonuçlananın açıklanacağı tarih beli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandımı? ALES sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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ALES/3 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLADI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava katılım sağlayan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN