Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı akademik kariyer hedefleyen adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ALES sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sınav sonuçları nereden, nasıl bakılır? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

2023 ALES sınav sonuçları nereden, nasıl bakılır? sorusu merak ediliyor. ÖSYM tarafından ALES/1 sınavı 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. ALES sınavına giren adaylar ise ALES sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sınav sonuçları nereden, nasıl bakılır? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM resmi sitesinde 10 Mayıs olarak duyuruldu ve 10.00 itibari ile sonuçlar ÖSYM sonuç sitesinde erişime açıldı.

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

ALES sınav sonuçları ÖSYM sonuç sitesinde erişime açıldı.

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