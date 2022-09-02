Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ALES sınavının sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES-2 sorgulama ekranı! ALES puanıma nasıl bakabilirim?

ALES 2022 sınav sonuç tarihi için geri sayım devam ediyor. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen ALES sınavının ardından, netlerini hesaplayan adaylar sonuç açıklamasına yoğunlaştı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES-2 sorgulama ekranı! ALES puanıma nasıl bakabilirim? İşte detaylar haberimizde...

ALES-2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. ALES açıklandı.

DUYURU

(02 Eylül 2022)

2022-ALES/2 Sınavı Sonuçları Açıklandı

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.