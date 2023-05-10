ALES Sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES sonuç sorgulama nasıl yapılır? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım sağlayan adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından açıklama ile birlikte ALES Sonuçları açıklandığı bildirildi. İşte ALES Sonuçları açıklandı! Peki, ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES sonuç sorgulama nasıl yapılır? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sınav sonuçları bir süredir gündemdeki yerini koruyor ve sınava katılım gösteren adaylar tarafından internet üzerinde aktif olarak sorgulatılıyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte ALES Sonuçları açıklandığı bildirildi. Peki, ALES sonuç sorgulama ekranı! ALES sonuç sorgulama nasıl yapılır? ALES sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan ALES sınav sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar haberimiz içerisinde yer almakta olan ALES SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilir.

2023 ALES SONUÇ EKRANI