ÖSYM takvimine göre 9 Aralık Cuma günü açıklanacağı belirtilen ALES sonuçları hakkında araştırmalar, adaylar tarafında devam ediyor. Sınava katılım sağlayan birçok aday, ALES sonuçlarını öğrenmek için ALES 3 sonuç (ÖSYM) sorgulama ekranını araştırıyor. ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuç (ÖSYM) sorgulama ekranı!

Konuya ilişkin en çok araştırılanlardan bir tanesi de 2022 ALES sonuçları sorgulama ekranı sorgusu oluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ÖSYM başkanlığı tarafından 2022 ALES 3 sınav sonuçları, adayların erişimine açıldı. ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuç (ÖSYM) sorgulama ekranı!

ALES 3 SONUÇ (ÖSYM) SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. Aşağıda yer alan 2022 ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI üzerinden adaylar, ALES 3 sınav sonuçlarına ulaşabilir.

2022 ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI