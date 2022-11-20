20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan ALES 3 sınavına dair birçok soru merak edilmeye başlandı. Adaylar başta olmak üzere, konu hakkındaki birçok detay merak ediliyor. ALES Sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2022? Sorusu en sık araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, ALES Sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2022? ALES Sınavında kalem verilecek mi?

Sınava katılacak olan adayların dışarıdan herhangi bir eşya, araç-gereç getirmesi yasak olması nedeniyle adaylar, ALES Sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2022? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Bu haberimizde ALES Sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2022? Sorusunu yanıtladık. Peki, ALES Sınavında kalem, silgi veriliyor mu 2022? ALES Sınavında kalem verilecek mi?

ALES SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU 2022?

ALES 3 Sınavına katılacak olan adaylara, Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek ile girilemeyecek.

2020 ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.