20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan ALES 3 sınavına dair birçok soru merak edilmeye başlandı. Adaylar başta olmak üzere, konu hakkındaki birçok detay merak ediliyor. ALES Sınavı saat kaçta? Sorusu en sık araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, ALES Sınavı saat kaçta? ALES/3 Sınavı saat kaçta başlayacak? ALES Sınavı kaç dakika?

ALES 2022 / 3 Sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav saatini teyit etmek amacıyla internet üzerinde sıklıkla ALES Sınavı saat kaçta? Ve ALES/3 Sınavı saat kaçta başlayacak? Sorusunu araştırıyorlar. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen ALES Sınavı saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, ALES Sınavı saat kaçta? ALES/3 Sınavı saat kaçta başlayacak? ALES Sınavı kaç dakika?

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU 2022?

ALES 3 Sınavına katılacak olan adaylara, Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek ile girilemeyecek.