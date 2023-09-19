ALES sınavının ne zaman yapılacağına dair merak edilenler sonunda açıklandı. ALES, akademik kariyer hedefleyen birçok kişi için önemli bir adım. Sınav tarihleri ve diğer detaylar araştırılıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman? Ales 3 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ALES 3 ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez gerçekleşiyor. Yüksek lisans eğitimi düşünen adaylar tarafından ALES 3 tarihi araştırılmaktadır. 2023 yılında gerçekleşecek ALES tarihleri merak konusu oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman? 2023 ALES TARİHLERİ! Ales 3 ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ALES YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 29 Eylül ve 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından ALES, 19 Kasım tarihinde gerçekleşecektir.