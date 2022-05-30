ALES sınavı ne zaman? 2022 ALES 2 sınav ne zaman? ALES 2022 başvuru ne zaman? - Haberler

ÖSYM tarafından yapılan ALES 2 sınavı ne zaman ve başvuru tarihleri belli oldu. Her sene belirli dönemlerde gerçekleşecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ALES sınavı ne zaman? 2022 ALES 2 sınav ne zaman? ALES 2022 başvuru ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sınav tarihi 21 Ağustos 2022Pazar günü yapılacaktır. Bununla birlikte, ALES 2 sınav sonuç tarihi 9 Eylül 2022 de açıklanacaktır.

ALES 2022 BAŞVURU NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuru tarihi 24 Haziran- 4 Temmuz 2022 arasındadır. Bununla beraber geç başvuru günü 19 Temmuz saat 23:59 tarihine kadar adayların başvuru yapması gerekmektedir. ALES başvuru işlemleri için https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden yapabilirsiniz.

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