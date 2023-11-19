Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında ALES sınavı bulunmakta. Peki, ALES sınavı kaç dk? ALES sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ALES sınavı kaç dk? ALES sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav saatini teyit etmek amacıyla internet üzerinde sıklıkla ALES Sınavı kaç dk sürüyor? Ve ALES/3 Sınavı kaç dakika? Sorusunu araştırıyorlar. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen ALES Sınavı kaç dk sürüyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, ALES Sınavı kaç dk sürüyor? ALES/3 Sınavı kaç dakika? ALES Sınavı saat kaçta bitiyor?

ALES SINAVI KAÇ DK SÜRÜYOR?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU 2023?

ALES 3 Sınavına katılacak olan adaylara, Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek ile girilemeyecek.