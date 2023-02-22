Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ALES sınavı ertelendi mi? Soruları araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM duyurdu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ALES sınavı ertelendi mi? Sorusu başta olmak üzere ALES sınavı ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? Sorusu gibi merak edilmekte olan birçok soru gündemde yerini aldı. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte ALES sınavı ertelendi mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, ALES sınavı ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM duyurdu!

ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM başkanlığının resmi internet sitesi üzerinde yayınlanmakta olan duyuruya göre 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 yılı Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavının (ALES) başvuruları, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2023 ALES BAŞVURU EKRANI

ÖSYM resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvuru işlemi gerçekleştirilebiliyor. Aşağıda yer almakta olan "ALES Başvuru ekranı linki" üzerinden ÖSYM resmi internet sitesi ALES Başvuru ekranına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

2023 ALES BAŞVURU EKRANI LİNKİ