Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için tarih araştırmaları sınava katılacak adaylar tarafından başladı.2023 yılında ALES sınavı başvurularının başlayıp basmadığı adaylar tarafından merak edilirken konuyla ilgili açıklama ÖSYM den geldi. Peki, ALES sınavı başvuruları başladı mı? 2023 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için başvurular başlayıp başlamadığı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ALES sınavı başvuruları başladı mı? 2023 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

2023 ALES /1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından her yılüç kez düzenlenen Akademik Personel Seçme ve lisansüstü eğitime geçiş sınavı ( ALES) "2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

2023 ALES /1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM ALES başvuru sürecinin 22 Şubat itibari ile başladığını duyurdu. ALES'e başvuracak adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru ekranı olan "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden paylaşıldı. Adaylar 185 TL olan başvuru ücretini şu bankalara yatırabilirler;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)