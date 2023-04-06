Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sorusu, sınava katılım sağlayacak olan birçok adayın gündeminde yer alıyor ve araştırılıyordu. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav yerleri nereden öğrenilir? 2023 ALES sınav yeri öğrenme ekranı!

ALES sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde bir süredir ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sorusu bulunuyor ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp, açılmadığı arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav yerleri nereden öğrenilir? 2023 ALES sınav yeri öğrenme ekranı!

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM başkanlığının resmi internet sitesinde bugün yayınlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Yapılan açıkla ise şu şekilde;

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.