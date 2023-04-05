ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar tarafından 2023 ÖSYM ALES sınav yerlerinin açıklanması bir süredir heyecanla bekleniyordu. Bu nedenle adaylar tarafından ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sorusu araştırılmakta. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav yerleri sorgulama ekranı! 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 2023 yılı sınav yerleri hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Sınava katılım gösterecek olan adaylar, ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sorusunu merak ederek arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav yerleri sorgulama ekranı! 2023 ÖSYM ALES sınav yerleri ne zaman belli olacak?

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM başkanlığının yayınlanmış olduğu 2023 sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES sınav tarihleri belli oldu fakat sınav yerlerine ilişkin henüz net bir bilgi yer almıyor. Buna göre ALES sınav yerleri henüz belli olmadı fakat sınav yerlerinin ALES sınavından yaklaşık 10 gün açıklanması öngörülmekte.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/1 sınavının sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de adayların erişimine açılacak. Böylece adaylar tarafından uzun süredir merak edilmekte olan ALES sınav tarihleri de kesinleşmiş oldu.