Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES sınav yeri sorgulama ekranı, sınav belgelerinin adayların erişimine açılması ile birlikte gündeme geldi. Peki, ALES sınav yeri sorgulama ekranı! 2023 ALES sınav yeri öğrenme ekranı linki! ALES sınav yeri nasıl öğrenilir?

ALES sınav yeri sorgulama ekranı açıklanan sınav belgeleri ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı ve arama motorları üzerinde gün içerisinde sık sık sorgulatıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ALES sınav yeri sorgulama ekranı! 2023 ALES sınav yeri öğrenme ekranı linki! ALES sınav yeri nasıl öğrenilir?

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM başkanlığının resmi internet sitesinde bugün yayınlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölümden 2023 ALES sınav yeri öğrenme ekranı linkine ulaşabilirsiniz. Yapılan açıkla ise şu şekilde;

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

2023 ALES SINAV YERİ ÖĞRENME EKRANI LİNKİ