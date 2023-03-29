Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 2023 yılında gerçekleştirilecek olan ilk kısmı ALES sınav tarihleri belli oldu mu? Soruları ile birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Peki, ALES sınav tarihleri belli oldu mu? ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM ALES hakkındaki detaylar!

Birçok kişinin katılım sağlamakta olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sınav tarihleri belli oldu mu? Araştırılmaya ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre ALES sınav tarihleri belli oldu mu? Merak edilmekte. Peki, ALES sınav tarihleri belli oldu mu? ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM ALES hakkındaki detaylar!

ALES SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM başkanlığının yayınlanmış olduğu 2023 sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES sınav tarihleri belli oldu. 2023 sınav takvimine göre;

ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/1 sınavının sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de adayların erişimine açılacak.

Böylece adaylar tarafından uzun süredir merak edilmekte olan ALES sınav tarihleri de kesinleşmiş oldu.