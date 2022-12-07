ALES sınavına katılım sağlayan birçok aday, heyecanla sınav sonuçlarının açıklamasını bekliyor. Bu nedenle adaylar gün içerisinde sıklıkla ALES sınav sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, ALES sınav sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınavın gerçekleştirilmesi ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından sonuçların, adayların erişime açılması bekleniyor. Adaylar erişimlerin hangi tarihte açılacağını merak ederek ALES sınav sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, ALES sınav sonuçları ÖSYM ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI ÖSYM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 9 Aralık 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenecekler.