21 Ağustos tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı akademik kariyer hedefleyen adaylar için heyecan doluydu. 21 Ağustos'ta ülke genelinde uygulanmasının ardından adaylar ALES sonuçlarının açıklanma tarihini heyecanla bekledi. 2 Eylül 2022 sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklanan Ales sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2022 Ales 2 sınav sonuçları ekranı

21 Ağustos'ta uygulanmasının ardından adayların gözü ÖSYM'nin açıklamasındaydı. Ales sınav sonuçları açıklanma tarihi ise 2 Eylül oldu. Sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar için heyecanlı dakikalar başladı. Ales sınavına giren ve sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar sonuçların açıklanmasının ardından şimdi ise Ales sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Diye araştırıyor. Ales sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2022 Ales 2 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Ağustos'ta Ales2 sınavına giren adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr web sitesinden sonuçlarına ulaşabilir. Sınav sonuç belgeleri basılı olarak yayınlanmıcak. İnternette yayınlanan sonuç ekranında adayların sınav sorularındaki doğru ve yanlışları yer alırken adayların puan ve başarı sırası yer alacaktır. Ales 2 sınav soruları ve cevapları da ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. ÖSYM'nin duyurusunda ise şunlar yer alıyor;

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.