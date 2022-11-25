ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sınav tarihleri ne zaman

ALES, Akademik Personel seçme ve lisansüstü eğitime giriş sınavı her yıl üç kez ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanır. Sınavda adaylara 100 soru soruluyor ve 150 Dakka süre veriliyor. ALES /3 sınava giren adaylar sınav sonuçlarını açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES sınav tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Geçtiğimiz hafta yapılan ALES sınav soruları ve cevapları aynı gün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu yıl yapılan ALES sınavlarının 3 oturumunun da gerçekleşmesi sonrası adaylar sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. ALES sınav sonucu tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son oturumunun 20 Kasım'da gerçekleştiği ALES sınavının sonuçları araştırılmaya başlandı. 20 Kasım tarihinde gerçekleşen ALES sınavının 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES SINAVI SONRASI NELER OLUR?

ALES sınavına giren kişiler sınav sonuçlarına göre, puanı ile tezli yüksek lisansa, araştırma görevlisi, okutman, uzman çevirici ve öğretim görevlisi gibi akademik personel kadrolarına ve doktoraya başvuruda bulunabilirler. Tüm bunların yanı sıra lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de ALES puanına ihtiyaç vardır.

2023 ALES NE ZAMAN YALILICAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) için tarih belli oldu.

Buna göre;

2023 ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde,

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

2023 yılının son ALES sınavı ise 19 Kasım 2023'te yapılacak.

2023 DGS NE ZAMAN?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi belli oldu.

Buna göre; 2023-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023'te yapılacak.