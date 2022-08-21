ALES sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, ALES sınav cevap anahtarını ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, ALES sınav cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı bugün yapıldı. ALES soru kitapçığı yayınlandı mı ve ALES soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. ALES sınav cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

ALES SINAV CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı bugün gerçekleşti. 2022-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.

ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES CEVAP ANAHTARI

2022-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.