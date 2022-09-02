Akademik kariyer yapmak isteyen birçok kişinin girmek istediği ALES sınavı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. ALES sınavını ilk kez duyan kişiler ALES nedir? Sorusunu araştırmaktadır. Peki, ALES nedir? ALES ne demek? ALES sınavı kaç kere yapılıyor? ALES ne anlama geliyor? ALES açılımı nedir?

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile görev almak isteyen kişilerin katıldığı bu sınavın açılımı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, birçok kişi tarafından merak edilmekte olan ALES nedir? Sorusunu araştırmaktadır. Peki, ALES nedir? ALES ne demek? ALES sınavı kaç kere yapılıyor? ALES ne anlama geliyor? ALES açılımı nedir?

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı anlamına gelmektedir. ALES sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES SINAVI KAÇ KERE YAPILIR?

Bir yıl içerisinde üç kez gerçekleştirilmekte olan ALES sınavı, 81 ilde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sınava katılmak isteyen kişiler istediği şehirden sınava katılabilmektedir.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA?

81 İlde düzenlenmekte olan ALES sınavının süresi 150 dakikadır. ALES sınavının geçerlilik süresi ise 5 yıldır.