ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve ALES Ne zaman yapılacak? ALES 3 Sınav tarihi ne zaman? soruları sık sık araştırılıyor. Peki, ALES Ne zaman yapılacak? ALES 3 Sınav tarihi ne zaman? ALES 3 Hangi tarihte yapılacak?

ALES Ne zaman yapılacak? Sorusu gün içerisinde birçok kişi tarafından sık sık araştırılmaktadır. Sene içerisinde üç kez gerçekleştirilmekte olan sınavın ilk ikisi gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilecek olan üçüncü sınav için ALES Ne zaman yapılacak? Ve ALES 3 Sınav tarihi ne zaman? Soruları merak ediliyor. Peki, ALES Ne zaman yapılacak? ALES 3 Sınav tarihi ne zaman? ALES 3 Hangi tarihte yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek, sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.