ALES başvuruları 4 Temmuz günü itibariyle tamamlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler 2022 ALES 2 sınav yerleri giriş belgesine çevrildi. Peki, ALES ne zaman yapılacak? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

ALES 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ALES 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 9 Eylül'de öğrenebilecekler.

ÖSYM ALES TAKVİMİ

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.

ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ALES/2 oturumunun iptali veya ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılının ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek.