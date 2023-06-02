2023 yılında gerçekleştirilecek olan 2023 ALES/2 sınavının tarihi, sınava katılacak olan adaylar tarafından ALES ne zaman? Ve ALES 2023 ne zaman yapılacak? Soruları ile birlikte internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Peki, ALES ne zaman? ALES 2023 ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı - ALES 2023 tarihi!

ALES ne zaman? Sorusu, sınava katılmayı amaçlamakta olan adaylar tarafından arama motorları üzerinde aktif olarak sorgulatılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı, kariyer hedefi olan kişiler için oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen, ALES ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, ALES ne zaman? ALES 2023 ne zaman yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı - ALES 2023 tarihi!

ALES NE ZAMAN?

2023 yılının ikinci ALES sınavı 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023'de yapılacak. Yılda üç kez olmak üzere gerçekleştirilen ALES sınavının ilk oturumu 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES), 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten meydana gelmektedir. 100 sorudan oluşan bu sınav için adaylara 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından senede 3 kez yapılan ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.