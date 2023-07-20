ALES'e dair araştırmalar sürerken ALES ne zaman? Sorusu da sınava girmeyi planlamakta olan adaylar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, ALES ne zaman? ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 sınavı hangi tarihte yapılacak?

ALES ne zaman? Sorusu, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın detaylarını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Adaylar 2023 ALES/2 tarihini internet üzerinde sorgulatıyor. Sene içerisinde üç kez gerçekleştirilen ALES'e dair detaylar araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için 2023 ALES/2 sınavı hakkında merak edilenleri yanıtladık. Peki, ALES ne zaman? ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES/2 sınavı hangi tarihte yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan 2023 ALES 2 sınavı 20.08.2023 saat 10:15'de gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sayfasından öğrenilen bilgiye göre 2023 ALES tarihleri aşağıdaki gibidir.

2023 ALES /2:

Başvuru Tarihleri: 04 Temmuz 2023 – 10 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında / 19 Temmuz 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 20 Ağustos 2023

Sonuç Tarihi: 05 Eylül 2023

2023 ALES /3:

Başvuru Tarihleri: 29 Eylül 2023 – 09 Ekim 2023 Tarihleri Arasında / 17 Ekim 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 19 Kasım 2023

Sonuç Tarihi: 05 Aralık 2023